Vévodkyně Meghan má nemocného otce a kašle na něj, ten proti ní svědčí u soudu!

Když se Meghan Markle vdávala za prince Harryho, její otec Thomas na svatbu nedorazil. Současná vévodkyně byla pěkně namíchnutá a před médii ze sebe udělala smutnou dcerku, co se s tatínkem chce usmířit, ale on o to nestojí. Pravdou však je, že jeho zdravotní stav byl v tu dobu velmi vážný, což Meghan věděla a nezajímalo ji to. Alespoň to vychází z konverzace, kterou Thomas zveřejnil. Na základě toho pak vznikl táhlý soudní spor.