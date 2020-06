Meghan Markle z paláce odnesla šperky princezny Diany! Odmítá je vrátit

"Harry dal Meghan také akvamarínový koktejlový prsten po matce, když se s Meghan vzali, a měla na sobě i náušnice s motýly a zlaté náramky, jež patřily Dianě," řekl zdroj. "Ale kdo ví, s jakými dalšími poklady odešla!"

Není tedy divu, že William zuří a chce vše vrátit… Jenže zatím to vypadá, že se šperků po matce nedočká, jeho rozkaz nepadl na úrodnou půdu.

"Meghan si uvědomuje, že pro Williama s Kate, je bolestivé, že má šperky po Lady Di, ale je jí to úplně jedno," řekl zdroj. "Ve skutečnosti to považuje za skvělou pomstu za to, jak zle se k ní v rodině chovali!"

Meghan nejenže odmítá vrátit Dianiny šperky, ale dokonce požadovala, aby jí Kate dala svůj safírový zásnubní prsten, který dostala od Williama, když přijala jeho žádost o ruku!