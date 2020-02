Vévodkyně Meghan má ďábelský plán: Rozbila rodinu a chce koupit dům i v Americe

Někteří Meghan od začátku věřili, jiní v ní viděli obyčejnou mrchu. Jak je to ale doopravdy, nikdo neví. Za předpokladu, že všechno byl plán a manželka prince Harryho se chtěla proslavit po celém světě, vyšel jí dokonale. Podařilo se jí prince odtrhnout od rodiny a přesvědčit ke stěhování do Kanady. To ale není jediná země, kde si páreček chce koupit dům.