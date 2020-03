Ubohý útok vévodkyně Meghan na královnu: Chcípni, nepotřebujeme tě!

Meghan se dle názorů z paláce jako fracek chová od roku 2018, kdy se provdala za Harryho. A její současné princeznovské dupání nožkou ve stylu „tady velím já“ zatím vedlo jen k tomu, že nešťastného prince Harryho z vlastní rodiny odkopli, jako by tam nikdy nepatřil.

"Královna původně chtěla vyjít vstříc Harrymu a přizpůsobit se sobectví té americké herečky, ale potom, co Meghan udělala, se cítí podvedená, jako by se jí Meghan vysmívala přímo do tváře."