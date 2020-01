LŽE Meghan Markle o svém vzdělání? Podle sestry Samanthy je NESTYDATÁ LHÁŘKA!

Boj mezi nevlastními sestrami Meghan Markle a Samanthou Markle trvá od chvíle, kdy si Meghan nasadila snubní prsten. Boj je to však jednostranný, zatímco Samantha kope kolem sebe a hází na svou sestru jednu urážku za druhou, Meghan nereaguje. Ne, že by mohla, královský protokol jí to striktně zakazuje. A tak je Samantha odkázána na média, u nichž doufá, že hejty rozšíří za stěny Kensingtonského paláce.

Samantha Markle se zhruba před měsícem veřejně omluvila vévodkyni a doufala, že by ty dvě mohly konečně vycházet. Omluvila se za všechny špatné přezdívky, které jí vymyslela, vylila si srdce a otevřeně přiznala, že to přehnala. Když těhotná Meghan tradičně nereagovala, Samantha to zkusila ještě jednou. Meghan Markle ohlásila těhotenství a Samantha se snažila miminko využít k tomu, aby se celá rodina sblížila. Když ani to nevyšlo, Samantha se naštvala a znovu se vrátila k tomu, co umí nejlíp - šířit negativní energie do světa a urážet vévodkyni tak, jak to neumí nikdo jiný.