Tajný blog Meghan Markle ODHALEN: Líbání smraďochů, nenávist a slzy smutku!

Vévodkyně ze Sussexu by si měla dávat pozor, co vypustí do světa. Každý její pohyb je bedlivě monitorován nejen slídivým kukátkem královny Alžběty, ale dravými fotografy a lačnými fanoušky. Z Meghan Markle je jistojistě novodobá módní ikona a vzor milionů žen po celém světě. Vždyť vdát se za prince je snem každé malé holčičky. Meghan se před seznámením s princem Harrym těšila popularitě jako herečka seriálu Kravaťáci, své místo na výsluní si však musela tvrdě vydřít. Na svém tajném blogu popsala trnitou cestu na červený koberec. Nesmazaný blog je nyní terčem ostré kritiky jak ze strany fanoušků, tak věčně zklamané královské rodiny.