Meghan Markle NA PRANÝŘI: Video ze zatýkání královna NEVYDÝCHALA!

Vévodkyně ze Sussexu se ke své originální rodině už nehlásí, to ale neznamená, že se členové klanu Markleů občas neozvou nějakým tím peprným skandálem. Královna Alžběta má od minulého týdne o dvě nové vrásky na čele víc – Meghanin bratr Thomas postavil zveřejněním zatýkacího videa ze své opilé jízdy královskou rodinu do potíží a nositelka koruny zjišťuje, že přizvání Meghan Markle do britské monarchie byla obrovská chyba!