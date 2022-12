Zrada! Ponížená Vignerová promluvila o Kolečkovi, ten je zpátky s Nesvačilovou

Zdroj: Profimedia

Ještě před pár dny to vypadalo, že se Petr Kolečko po provalené nevěře s Denisou Nesvačilovou vrátil k matce svého syna Jiříka, modelce Anetě Vignerové. Pak ale přišel další nečekaný zvrat, když se scenárista opět ukázal po boku milenky a navíc se společně dobývali v podniku na wc. To už byla pro Vignerovou poslední kapka a na Instagramu se fanouškům svěřila, že tímto je vztah s Kolečkem definitivně u konce.

Petr Kolečko je opravdu nepoučitelný. Scenárista dostal od modelky Anety Vignerové druhou šanci, ačkoliv ji veřejně znemožnil nevěrou s Denisou Nesvačilovou. Chvilku to skutečně vypadalo, že si k sobě rodiče malého Jiříka našli cestu.

"Vážím si toho, že k sobě s Anetou po tom všem nacházíme opět cestu a dokážeme se mít rádi. Vážím si i její statečnosti v poslední době. Uvědomil jsem si, že rodina je nejcennější, a věřím, že zas rodina budeme," sdělil Kolečko před nedávnem v rozhovoru pro ShowTime.

"Já si myslím, že je to na dobré cestě. Přece jenom je to otec mého dítěte, něco jsme spolu prožili. Tyhle věci se v životě dějí a občas to chce i nějaký ústupek a možná i nějaký čas, aby si ti lidé ty věci uvědomili," doplnila Vignerová, která věřila v lepší zítřky. Pak ale přišla další veliká rána.

Promarněná šance

Ačkoliv Petr Kolečko nasliboval Anetě Vignerové hory doly, nakonec se ukázalo, že nic z toho nemyslel vážně. Záletný producent se nejdřív nechal nachystat s milenkou v pražském baru, kde se společně dobývali na WC a z podniku je dokonce na základě jejich chování vyhodili. O pár dní později se pak scenárista objevil s Denisou Nesvačilovou na křtu knihy, kde sice byli oba pracovně, jejich vzájemné vášně ale dle přítomných reportérů z webu extra.cz nešly přehlédnout.

Vignerová se proto rozhodla po několika dnech mlčení sdělit fanouškům na sociální síti svou verzi příběhu.

"Dáme si tady takové bulvární okénko. Já myslím, že si taky zasloužíte moje vyjádření. Víte co, šance tady byla a byla promarněná. Je to pryč. Nikdo se z toho nehroutí, protože ty věci byly velice bolestný a muselo by se na tom pracovat delší dobu. Velice rychle se to ale zase obrátilo jiným směrem. Já jsem za to nakonec velmi ráda. Všechno není jen o sdílení toho hezkého. Opravdu jsem strašně ráda, že jsem to udělala a že to takhle dopadlo. Nechápu ty dva, je to další zrada. Hrálo se tady na všechny strany," sdělila modelka, která nejspíš lituje, že si Kolečka pustila podruhé do života a opět se dočkala hořkého zklamání.

Vignerová skončila se synem Jiříkem opět sama