Nesvačilová naznačila, jak se má v manželství Kolečko: Žádná sláva to není

Zdroj: Profimedia

Herečka Denisa Nesvačilová si prošla velmi krušným životním obdobím. Jejím životem pořádně otřásl vztah se scenáristou Petrem Kolečkem. Právě ona byla hlavním aktérem celého milostného trojúhelníku. Bitvu o něj definitivně prohrála v moment, kdy se oženil se svou dlouholetou partnerkou Anetou Vignerovou.

Už je to pár měsíců, co Denisa a Petr neudržují milenecký vztah. I přestože už uplynula nějaká ta doba, pořád je to žhavé téma. Jednu dobu to vypadalo tak, že tento milostný propletenec nebude mít konce.

Kopanec do Kolečka

Dvaatřicetiletá herečka se na začátku léta vydala v doprovodu kamarádů na filmový festival do Karlových Varů. Kdo by ovšem čekal, že bude zapíjet žal po nevydařeném vztahu s Kolečkem, ten se spletl. “Ve Varech jsem se po delší době setkala s kamarády, chodili jsme do baru, ale ani jsme nepotřebovali popíjet. Mně stačilo tančit a být s těmi lidmi. Už jsem z těch brutálních kaleb vyrostla,” prozradila pro Expres. “Myslím si, že to je pořád festival o filmech a setkávání s lidmi z branže, které během roku příliš nepotkáváte. Můžete si s nimi povídat a nemusíte u toho mít čtyři promile,” rýpla si tak nenápadně do Kolečka, který byl ve Varech hodně často posílen nějakým tím drinkem. “Pro mě je to všechno už absolutně uzavřené. Zaplaťpánbůh,” dodala.

Tajnosti scénaristy

Humbuk, který kolem Denisy a Petra byl, zasáhl pochopitelně i její blízké. “Pro mamku to bylo hodně těžké. Ono asi nebude příjemné, když se o své zlomené dceři dočítáte takové věci, a ještě k tomu víte, že ty věci jsou trochu jinak, než jsou v médiích prezentovány. Upřímně to bylo hodně těžké období. Každé zlomené srdce bolí, a když se v tom šťourá téměř celý národ, tak vám to v tu chvíli skutečně nepřidá. Musím ale říct, že se mi srdce hojilo velmi rychle. Byla to velká rána.”

Celou situaci Denise neulehčuje ani fakt, že Kolečko nedávno oznámil, že tento hojně sledovaný milostný příběh zfilmuje. “Nechává mě to zcela klidnou. Těším se, co z toho vyplodí. Myslím si, že existují věci, které kdyby chtěl napsat popravdě, jak se staly, tak mu to nejspíš nebude umožněno,” řekla s nadhledem a naznačila tak, že Vignerové by se to asi nelíbilo.