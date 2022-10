Dvořák měl při natáčení Havla speciální požadavek, rozpočet navýšil třicetkrát

Viktor Dvořák

Už před lety mu kolegyně z divadla předpověděla, že si jednou zahraje ve filmu Václava Havla. On se jí tehdy smál, aniž by tušil, že se ani nenaděje a ten den přijde. Zahrát si jednu z největších českých osobností bylo velmi náročné, proto Dvořák na roli pilně trénoval. A to i kouření. Vzhledem k tomu, že je odnaučený kuřák a Havel byl vášnivým poživačem nikotinu, vynutil si zdravé cigarety až z USA.

Viktor Dvořák se štábu filmu Havel moc nevyplatil. Kvůli jeho požadavku se rozpočet na cigarety, které se ve filmu objevují neustále, Havel byl totiž vášnivým kuřákem, přetáhl více než třicetkrát. Šlo o to, že Dvořák je odnaučený kuřák a představa, že by musel vykouřit několik desítek cigaret denně, aby jako Havel působil věrohodně, ho děsila. Nechal si tedy objednávat drahé beznikotinové cigarety, které byly k sehnání pouze za oceánem. Navíc jedna krabička vyšla na 500 Kč. Štáb neměl na výběr, Havel bez cigarety být prostě nemohl. Popotahoval cigaretu, když šel večer spát, když ho vyslýchala StB, když psal své divadelní hry, i na všech večírcích, kterých bylo v té době požehnaně. Během natáčení se musela vykouřit hromada cigaret „Tehdy se kouřilo pořád, takže i během natáčení se cigaret vykouřilo mraky. Náš rozpočet na cigarety byl překročený asi třicetinásobně, protože Viktor si vymínil, že nebude kouřit obyčejné nikotinové cigarety,” prozradil pro Aha! režisér Slávek Horák. Dvořák si uvědomoval, že se kvůli jeho výmyslu rozpočet na cigarety prodraží třeba třicetkrát, ale nedal si říct a na svém požadavku trval. Ani tak to pro něj, jako pro odnaučeného kuřáka, nebylo nic příjemného. „Jedna krabička vyjde na pětikilo, jsou to neškodné herbální cigarety. Ale když jich za den vykouříte padesát, tak vás druhý den pekelně bolí hlava,” vysvětlil, co si vyžádal, Viktor. Nabarvil si vlasy na zrzavo a zakázal si vyslovovat hlásku ř Jinak si ochotně barvil vlasy na zrzavo, naučil se ráčkovat a dokonce se nechal zavřít i do vězeňské cely, aby se lépe do Václava Havla vcítil. "Kvůli Václavu Havlovi jsem si r jednoduše zakázal. Během natáčení, při přípravách na něj jsem ráčkoval i v normálních situacích, v rozhovorech s blízkými. Na place mi to pak zůstávalo také mimo ostré záběry, abych nevypadl z praxe," se smíchem řekl pro novinky.cz Dvořák. Ten Havla představoval zatím ve dvou rolích. Kromě zmíněného filmu Havel také v divadle Rokoko, kde se jako Havel objevuje v představení Čapek. Tato hra ovšem není o Václavu Havlovi, ale o Karlu Čapkovi.