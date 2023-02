Nejhorší okamžik muzikanta Viktora Dyka: Děsivý pád přes zábradlí a boj o život

Zdroj: Profimedia

Před několika lety si prožil hudebník Viktor Dyk nejhorší okamžiky svého života. Nešťastnou náhodou přepadl přes zábradlí a způsobil si velmi vážná zranění. Chvíli to dokonce vypadalo, že vše skončí tragicky. Nakonec však exmanžel Ivany Jirešové utekl hrobníkovi z lopaty.

7. února 2018 si prošel muzikant Viktor Dyk peklem. Přepadl přes nízké zábradlí v domě a skončil o patro níž. Okamžitě byl převezen na JIPku, kde mu zjistili několik velmi vážných zranění.

Kromě rozražené hlavy si zlomil i pět žeber, naštípl sedmý krční obratel a nadvakrát zlomil nohu. Hrozilo mu navíc poškození mozku a celé páteře.

Děsivá nehoda skončila mnohočetnými poraněními a umělým spánkem

„Teď vím, že jsem unikl smrti a 7. únor je pro mě druhé datum oslavy narozenin. Ve svém domě jsem přepadl přes nízké zábradlí o patro níž. Pak si nic nepamatuji, až jsem se probudil na JIPce. Po probuzení jsem si uvědomil, že nic není důležitější než zdraví a od základů přehodnotil svůj život. Pořád jsem se za něčím honil, vše jsem chtěl dělat na dvě stě procent a kašlal na sebe a okolí. Přetažení a únava se mi stalo osudným,“ řekl Dyk Blesku.

Nehoda vypadala tragicky, proto lékaři nevěřili vlastním očím, když se dal muzikant během dvou měsíců do pořádku.

Bývalému manželovi herečky Ivany Jirešové nehoda paradoxně pomohla uvědomit si priority a zvolnit.

Muzikant si uvědomil, co má v jeho životě smysl a zvolnil

„Beru to jako jeden ze svých životních milníků. Asi nejhorší to muselo být pro moji přítelkyni a dceru. O to víc jsme teď spolu. Ale musím říct, že se teď cítím daleko líp než předtím. Jsem teď rád za každou vteřinu svého života a užívám si to,“ svěřil se také.

Dyk se také těsně před padesátkou stal novopečeným dědečkem. Dcera Veronika mu porodila vnoučku Nelu.

„Vždycky jsem byl neskutečně hrdý na svou krásnou dceru, ale dneškem to získalo ještě zdaleka jiný rozměr. Děkuji ti, Verunko, i tvému statečnému muži, za sebe i celou naši „větev“, a gratulujeme vám všem, v tento velesváteční den,“ napsal si na sociální sítě umělec, pro kterého je nyní rodina vším.