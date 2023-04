Vilda z Love Islandu řádí ve StarDance: Taneční partnerku vídá i mimo tréninky

Zdroj: Profimedia

Nejdříve se snažil najít lásku, teď se kroutí na tanečním parketu. Pohledný Vilda z první řady reality show Love Island září ve slovenské taneční soutěži Let’s Dance, která je obdobou české StarDance. A se svou taneční partnerkou, krásnou herečkou Janou Kovalčíkovou, si padli do noty. A nevídají se jen na trénincích.

Zdálo se, že se mu v show Love Island podařilo najít lásku. Vztah s krásnou Nikol se mu ale po skončení natáčení a návratu do reality rozpadl. Teď se ale po jeho boku objevuje jiná nádherná žena, kterou je slovenská herečka Jana Kovalčíková. Společně totiž bojují o přízeň diváků a poroty ve slovenské taneční soutěži Let’s Dance.

Profesionální tanečník

Vilém Šír ovšem není tou „hvězdou, která tančí”, ale jejím tanečním doprovodem. Sám je totiž profesionálním tanečníkem a své zálibě se věnuje už celou řadu let. A nutno říct, že mu to společně s Janou Kovalčíkovou velmi sluší. Zároveň jim to na parketu i dokonale jde. Podle webu Expres se dvojice stala jedním ze žhavým favoritů na vítězství letošního ročníku show. A aby toho nebylo málo, rozumí si i po lidské stránce.

„Vilda ty tréninky koncipuje tak, že máme čas i na oddych, jdeme se dát kávičku, oběd…” nechala se Jana Kovalčíková slyšet a pochvalovala si, že si se svým tanečním protějškem velmi rozumí. O nějakém bližším poutu ale nemůže být řeč. Herečka je totiž šťastně provdaná za bratra hokejisty Dominika Graňáka, Adama Graňáka.

Bouřlivý rozchod

Vilda má zkrátka od rozchodu s Nikol v lásce smůlu. I když jeho románek z Love Islandu vypadal slibně, mladá kráska po krátké době uvedla, že se k ní Vilda nechoval tak, jak by měl. „Začal všude vykládat, že jsme spolu chodili jen naoko, že to bylo všechno kvůli show. Každý den mi chodí zprávy od holek, že jim píše, a posílají mi videa, kde je Vilda,” prozradila kdysi na svém Instagramu a dodala, že zatímco na Kanárských ostrovech bylo vše zalité sluncem, po návratu domů, když Vilda dostal do ruky svůj telefon, se všechno zbortilo jako domeček z karet.