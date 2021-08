Vztah Vilhelmové a Dyka: Táňu přezdívali Yoko Ono či rozvracečka rodiny

Zdroj: Profimedia

Tatiana Vilhelmová, nyní už Dyková, je herečka, která nechá málokoho chladným. Jedni ji nenávidí, druzí milují. Ona je však svá a na lidech jí pramálo záleží. Vždy si dělala, co chce a několikrát to už veřejně ukázala. Nejinak tomu bylo, když začala chodit s idolem dívčích srdcí a mladým zpěvákem Vojtou Dykem.

Když se Tatiana Vilhelmová seznámila se zpěvákem skupiny Nightwork Vojtou Dykem, byla vdaná za filmaře Pavla Čecháka, se kterým má dvě děti. Ani to jí ale nezabránilo, aby nepodlehla kouzlu o mnoho let mladšího zpěváka a s otcem svých dětí se nerozešla.

Nejprve samozřejmě mlžila a tvrdila, že s Vojtou je jen kamarádka. Bylo to například na 50. filmové párty, kterou pořádal Petr Jákl a oba herce požádal, aby rozkrojili slavnostní dort.

"Jsme přátelé, nemohla jsem mu odmítnout. Při práci většinou přátelství vznikají. Tedy aspoň u mne. A někdy přerostou ještě v něco víc, " tajuplně se tenkrát usmívala pro Novinky.cz Tatiana, která se s pohledným umělcem seznámila při zkouškách hry Bláznivý Petříček.

Fotografové je načapali při polibku

Už tenkrát však bylo všem jasné, jak se věci mají. Fotografové je dokonce načapali při polibku a začali se pídit, jak to bude s hereččiným manželstvím.

"To je moje soukromá věc, se kterou se v médiích svěřovat nebudu," řekla Novinkám.

Všichni si tenkrát mysleli, že jde jen o takový úlet, kterými je Vilhelmová známá a že vztah s kolouškem dlouho nevydrží a bývalá tanečnice od tyče se zase pokorně vrátí domů. Táňa ale všechny překvapila, když od manžela nakonec odešla a skončila v Dykově náruči i bytě.

Všechna média tenkrát chtěla vědět, jak to doopravdy mezi dvojicí je. Dyk se ohradil hradbou mlčení, ale Vilhelmová byla přece jen sdílnější. A když se jí Blesk zeptal, zda chce svůj vztah se zpěvákem dementovat, řekla, že nechce. Víc se toho veřejnost tenkrát nedozvěděla ani od zbytku kapely, kluci drželi se zpěvákem basu.

Bylo to ale jen do chvíle, než začala Tatiana zasahovat do chodu kapely. V tu chvíli se spustil proud nenávisti. I podle fanoušků mohla za rozpad Nightworků právě ona.

Přezdívali ji Yoko Ono

„Yoko Ono, tak o mně psali. Vyznívalo to tak, že Vojta je jen takový panák, s nímž jsem manipulovala já, žena s neskutečnou schopností rozvrátit kapelu a ulovit muže, který vlastně uloven být nechtěl. Až jsem si říkala, páni, kolik je ve mně síly a jakou mám moc, Angelika by mi mohla závidět," řekla pro Ahaonline.

Nebyly to příjemné časy. Táně bylo pouhých třicet let a slyšela, jak je stará a omotala si kolem prstu kolouška. Sama prý začala pochybovat, zda má vůbec právo na to chodit s mladším mužem. Dnes jí to sice připadá absurdní, ale tenkrát měla opravdu strach a zvažovala, zda s Dykem zůstat.

Nakonec ale vytrvala a nejen, že si Vojtu Dyka vzala a je s ním dodnes. Ale navíc mu porodila dítě a manželství zdá se být vcelku harmonické. Vilhelmová už nemá po čtyřicítce touhu zlobit a z Vojty je dospělý usazený muž a táta od rodiny.

