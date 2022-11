Navrátil předvedl vášnivou líbačku s Kadeřávkovou, ta je kopií jeho bývalky

Zdroj: Profimedia

Vincent Navrátil randil s Anetou Kňávovou více než tři roky, o to více byla překvapující jeho vášnivá líbačka na slavících s herečkou Annou Kadeřávkovou. Syn Veroniky Žilkové pak přispěchal s vysvětlením, že s Anetou již dva měsíce netvoří pár. Na konci září se ale přitom Navrátil ještě zamilovaně fotil s Kňávovou na premiéře filmu Spolu.

Vincent Navrátil a embryoložka Aneta Kňávová spolu chodili několik let a jejich vztah působil bezproblémovým dojmem. O to větší bylo pro všechny překvapení, když se syn Veroniky Žilkové po předávání cen Český slavík líbal s herečkou Annou Kadeřávkovou.

Fanoušci ihned začali rozebírat, jak to vlastně Vincent má se svým dlouhodobým vztahem a zda se náhodou s blond hvězdičkou nespustil za zády své stálé partnerky, se kterou dokonce sdílel společnou domácnost.

Navrátil ale vzápětí na Instagramu umístil vysvětlení. "Rád bych novináře ve světle včerejších událostí informoval o faktu, že s Anetou už skoro dva měsíce netvoříme pár. Děkuji za pochopení a prosím o respektování soukromí. Primárně jejího," napsal Vincent na sociální síti. Před měsícem a půl ale přitom ještě tokal s Kňávovou na premiérové projekci filmu Spolu, kde mu kromě přítelkyně dělala společnost maminka Veronika Žilková, která ze své potenciální snachy byla naprosto nadšená.

Žilková Anetu přijala do rodiny

Krach vztahu Vincenta Navrátila a Anety Kňávové nikdo nečekal a to nejen proto, že byla krásná embryoložka už součástí rodiny.

"Myslím, že máma ještě žádného partnera svých dětí nepřijala tak jako Anetu. Částečně to bude i tím, že je trochu hypochondr, tak je ráda, že má v rodině někoho, kdo má blízko k medicíně," chlubil se Navrátil ještě v létě v rozhovoru pro Idnes.

Vincent navíc své lásce psal i četná vyznání na Instagramu a tvrdil, že z něj Aneta udělala lepšího člověka. "Před dvěma roky jsem byl napůl flákač, měl jsem sny, ale neměl jsem drive. Měl jsem fajn život, ale ani zdaleka takový, jaký jsem chtěl. Pak jsem poznal Anetu a všechno se od základu změnilo. Měl jsem před sebou holku, kterou jsem respektoval, uznával a obdivoval za vše, co v životě dělá. A najednou mi všechno, co jsem dělal já, bylo málo. Chtěl jsem, aby na mě byla pyšná, stejně jako já na ni. A teď jsme tady o dva roky později a já si konečně naplno plním svoje sny. Konečně jsem sám na sebe pyšnej a strašně doufám, že je i ona, protože všechno co mám, jsem dokázal díky ní. Jak se říká: Za každým úspěšným mužem stojí žena, a pokud za mnou bude stát Aneta, tak jsem nejúspěšnější muž na světě už jen tím, že mám vedle svého boku takovou ženu. Miluju tě, lásko," opěvoval bratr Agáty Hanychové svůj vztah s úspěšnou lékařkou. Proč ale došlo k náhlému rozchodu, si zatím nechává syn Veroniky Žilkové pro sebe. Nelze ovšem přehlédnout, že jsou si obě dívky velice vzhledově podobné.

Navrátil a Kňávová působili jako ideální pár