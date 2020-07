Přátelé jen na plátně: Old Shatterhand se upíjel, Vinnetou byl věrný manžel

Lex Barker byl původně bohatý synáček, který nemusel nic. Jeho otec byl vlivný burzovní makléř. Co malý Lex chtěl, to měl. Postupně ho to ale přestalo bavit. Když se dal na divadlo, jeho rodinu málem trefil šlak. To se přece nehodí, říkali.

Mladý Lex kvůli tomu přerušil studium Princetonu, což se nelíbilo jeho otci. Dostal od něj ultimátum, ale neposlechl. Na univerzitu se nevrátil. Rodina ho nakonec vydědila. Několik milionů dolarů, které měl dostat, už nikdy neviděl. Později si je však vydělal sám.

Lex Barker pocházel z bohaté rodiny

Rodilý Newyorčan totiž překvapil. Jeho kariéra nešla od desíti k pěti. Bylo to přesně naopak. Na kontě má řadu úspěšných rolí. V Spojených státech zazářil v roli Tarzana, kterého si zahrál v pěti filmech. V Evropě ho pak proslavil Old Shatterhand.

„Ta role se mně prostě nezdála zajímavá, měla málo textu. Role, o kterou jsem se skutečně zajímal, byl Old Shatterhand,“ prozradil pro Blick Pierre Brice, jenž hrál Vinnetoua. Old Shatterhanda dívky milovaly. Dobrodružné role byly Barkerovi souzeny, protože si zahrál také Robina Hooda ve filmu Robin Hood a piráti.