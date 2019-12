4 týdny po vraždě krásné Violy (†34): Velká akce policie, vyšetřují členy církve

Muži zákona podle všeho stále netuší, kde přesně Violu útočník napadl, kde jsou její osobní věci, jak se do bratislavského přístavu dostala, ani to, co mohlo být motivem brutálního útoku agresora. I proto stále existuje řada vyšetřovacích verzí, které policisté prověřují. Jednou z nejsilnějších vyšetřovacích verzí je ta, že učitelku cizích jazyků napadl agresor přímo v areálu přístavu.