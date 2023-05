Polívka od Vondráčkové hvězdou Prostřena? Zápasník má mířit do kuchařské soutěže

Lucie Vondráčková a Zdeněk Polívka

Zdroj: Profimedia

Televize Prima vysílá už několik let oblíbený pořad Prostřeno. Soutěžící si v něm vzájemně hodnotí své pokrmy v průběhu celého pracovního týdne. Díky velké popularitě pořadu zařadila Prima do svého vysílání i díly, ve kterých se utkávají proti sobě celebrity. Nyní by podle exkluzivních informací, které se podařilo získat naší redakci, měl v pořadu účinkovat i MMA zápasník Zdeněk Polívka.