Vít Starý už se neskrývá: Na členy kapely se zlobí, teď chce mluvit on!

Vít Starý se před rokem ztratil z dohledu médií, nyní se ale zpěvák kapely Mandrage rozhodl svou skrýš opustit. Našel si práci a chce světu říct svou verzi celého příběhu!

Už uběhl více než rok, kdy kapela Mandrage odehrála ve Fórum Karlin svůj poslední koncert. Na scéně už tehdy chyběl frontman Vít Starý, který propadl své závislosti na drogách.

Po odhalení důvodu rozpadu slavného hudebního uskupení se Vít Starý raději uklidil z očí veřejnosti. Ostatní členové ale ochotně dávali rozhovory do novin, a například kytarista Josef Bolan na bývalém kamarádovi nenechal nit suchu.

Vztahy mezi členy Mandrage jsou aktuálně na bodu mrazu, což potvrdil i Starý. "Když to řeknu jemně, Pepa už mé sympatie nemá," řekl zpěvák v rozhovoru pro Expres.cz, který poskytl po měsících mlčení.

"Teď budu mluvit já," říká Vít Starý

Rok skrývání byl pro Víta Starého velice náročný. O to více si užívá svůj návrat. "Nebylo to jednoduché. Dneska už jsem psychicky v pohodě, ale v době, kdy jsem se skrýval, to nebylo dobré," říká zpěvák zaniklé kapely.

Frontman Mandrage se chytil příležitosti a přijal práci v plzeňském divadle. Musel ale zapomenout na svou hvězdnou minulost, funguje totiž jako "holka pro všechno". Když je potřeba, měří teplotu, jindy sedí na recepci nebo dělá kulisáka.

"Mám se dobře. Myslím si, že nastal čas, abych promluvil já. Doteď mluvili ostatní," narážel Starý na své bývalé kolegy s tím, že hodlá veřejnosti říct svou verzi pravdy.

Vít Starý chystá comeback, Mandrage hodil za hlavu

Ačkoliv je aktuálně Vít Starý se svou prací v divadle spokojený, schází mu hudební kariéra, a proto chystá návrat.

Zpěvák si založil novou kapelu, v divadle si našel přátele, s nimiž pravidelně zkouší v místní zkušebně. Starý si píše vlastní texty i hudbu a věří, že se mu podaří znovu prorazit.

V příštích dnech se chystá Vítek odhalit, co dělal uplynulý rok, zda byl na léčení, a co se doopravdy odehrálo v jeho kapele! Necháme se tedy překvapit, s čím bývalá hvězda přijde. S členy Mandrage si ale evidentně chce po roce mlčení vyřídit účty!