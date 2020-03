Intimní přiznání Víta Starého z Mandrage: Smutná slova plná zoufalství!

Sám frontman v textu z roku 2018 přiznává to, co zbytek kapely napsal na Instagram v roce 2020. “Já teď procházím zvláštním obdobím a nebo to období prochází hlavou mojí. Před ničím se neskloním ačkoli bojovým uměním v zásadě nerozumím, a tak atak odrazím, tiše se odplazím, abych si našel svou tajnou skrýš. Tam budu jen já, nikdo nedovolá se mi,“ svěřuje se veřejnosti. Snad se Vítek dá brzy dohromady. Přejí mu to i jeho fanoušci, kterých je požehnaně.