Víťa Starý z Mandrage má zdravotní problémy: Hrozí, že skončí na vozíku

Frontman kapely Mandrage Víťa Starý dlouhou dobu bojoval se závislostí na drogách. Na začátku roku ale nastoupil do léčení a zdá se, že se mu daří úspěšně abstinovat. Přesto mu do smíchu není. Zpěváka totiž trápí závažné zdravotní problémy, které pro něj mohou mít otřesnou dohru.

Byly doby, kdy byla kapela Mandrage na absolutním vrcholu české popmusic a fanoušci jí leželi u nohou. Pohledný frontman skupiny, Víťa Starý, byl idolem mnoha dívek i žen a slávu si užíval plnými doušky. Pak ale přišel velký zlom. Dodnes není jasné, co u zpěváka způsobilo jeho silnou závislost na tvrdých drogách. S tou Víťa Starý bojoval několik let a nakonec jej stála existenci celé kapely. Ta se totiž kvůli jeho problémům v roce 2020 rozpadla. Nešťastná událost ale byla pro Víťu možná impulsem k tomu začít se sebou něco dělat. Po konci skupiny totiž nastoupil do léčení. I když se ale se závislostí úspěšně popral, objevily se u něj jiné zdravotní problémy. Možná jsou důsledkem roků užívání drog.

Zanedbaná cukrovka, neuropatie a řídnutí kostí

Jak tvrdí jeden z kamarádů Víti Starého, frontman dnes už bývalé kapely Mandrage před lety onemocněl cukrovkou, jenže nemoc nijak neřešil, a tak se u něj rozvinuly nejrůznější problémy se zdravím. „Víťa má bohužel zanedbaný diabetes. Teď už k doktorům chodí, ale léta na to kašlal. A kvůli komplikacím s ním bohužel musel skončit v práci,” řekl zdroj z jeho okolí pro eXtra.cz s tím, že si chtěl zpěvák po konci kariéry vydělávat jinak.

Neléčená cukrovka u zpěváka vyústila v další dvě onemocnění. Jedním z nich má být neuropatie, která je poruchou nervového systému, kdy postižený trpí například zvláštními bolestmi anebo není schopen rozeznat teplo a chlad. Druhým je pak podle zjištění zmíněné redakce osteoporóza. Během to dochází k řídnutí kostí. V důsledku zdravotních komplikací nyní někdejší idol dívek a žen není schopen normální chůze a je odkázán na berle.

Může být hůř

Neléčená cukrovka ale může mít ještě horší dohru. Kvůli řídnutí kostí a neuropatii totiž hrozí, že zpěvák bude v budoucnosti upoutaný na invalidní vozík. „Musí chodit o holi a jeho situace je takové, že v jednom z nejčernějších scénářů skončí jako prezident na invalidním vozíku,” řekl ještě jeho kamarád a odkazoval přitom na prezidenta Miloše Zemana, který sám neuropatií trpí. Snad se ale zdravotní stav mladého Víti zlepší a všechno bude jako dřív. Za předpokladu, že se dá do pořádku, není vyloučeno, že by se mohl vrátit i na pódia a fanoušky opět bavit svým skvělým nadáním.