Víťa Starý chtěl drogám utéct: Všichni ignorovali jeho trápení!

Všeobecní administrativní pracovníci Administrativní pracovník/pracovnice. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: V případě zájmu zaslat strukturovaný životopis na email: hrachova@me-metal.cz , nebo volat od PO do PÁ v době od 7:00 hodin do 15:00 hodin na tel.č.: 703 140 409,, 474 699 255 a domluvit pohovor., , Místo výkonu práce - Rudé armády č.p. 339, Droužkovice, , Náplň práce - administrativní práce různého druhu, zpracovávaní výrobních objednávek v informačním systému, pokalkulace zakázek., , Požadujeme - dobrá znalost práce na PC, pečlivost, spolehlivost, samostatnost, loajálnost, výpis z rejstříku trestů, řidičský průkaz sk. B. Znalost Nj či Aj , , Nabízíme - stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na dopravu.. Pracoviště: Me - metal, s.r.o., Rudé armády, ďż˝.p. 339, 431 44 Droužkovice. Informace: Jana Hráchová, +420 703 140 409.