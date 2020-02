Člen Mandrage potvrdil, že Víťa jede v drogách! Několik dní už nespíme

„Nechceme chodit nějak do detailů, ale není to, že bychom ho v tom nechali a dali si ruce za hlavu, čekali, že odjedeme turné a pak bude všechno super, to ne. Víťa na tom dělá už hrozně dlouho s náma a prostě to asi nestačí. Já nevím. Nikdo nevíme, co bude. Nevěřím tomu teď, že bychom se sešli ještě někdy všichni a hráli dál,“ řekl Bořík. Hudebníci jsou teď bez zpěváka a budou se snažit uplatnit v nejrůznějších oborech.