Zrada nejbližších! Víta Starého z Mandrage zradili ti, od kterých to nečekal

"Pavle, konečně jim to někdo napsal. Shodit vinu na zpěváka, který je ve sračkách a dát to do médií, nebylo zrovna "kamarádský". Nikdo nemusel vědět, co se děje. A kdyby se turné muselo zrušit, tak mohli napsat, že jde o náhlý kolaps, nebo něco takového. To,co si Vítek o sobě přečetl mu určitě neprospělo!" shodují se fanoušci kapely s názorem Pavla Novotného.

Navíc upozorňují i na fakt, že se Vítek Starý měl jít léčit již dávno a že to přátelé, rodina i kapela zpěváka přehlíželi a nechali ho spadnout na samotné dno! "Hlavně prvně dělat turné, když věděli v jakým je stavu. A teď dělají hele, von je feťák my nic. Kamarádi no." vyjadřují lidé své pocity.

Je jasné, že kapela Mandrage to do budoucna nebude mít lehké. Ostrá kritika veřejnosti a stav Starého jim aktuálně příliš nefandí. Pokud by se ale Vítek nakonec rozhodl léčit a vrátil se v plné síle, stále na ně čekají davy fanoušků, které jejich muzika inspirovala a rozpad prožívají velmi emotivně. Cesta z tvrdých drog ovšem není jednoduchá a tak nezbývá než talentovanému frontmanovi popřát hodně sil a aby se co nejdříve vrátil tam, kam patří! A to jsou pódia…