Našel štěstí až v léčebně? Víťa z Mandrage objevil něco víc než drogy. Lásku!

„Protože kapelní život zdravé životosprávě dvakrát neprospívá, rozhodli jsme se s koncem února pozastavit činnost kapely Mandrage do té doby, než se dá Víťa zase do kupy a od března dál neplánujeme žádné další koncerty. Vám všem bychom chtěli moc poděkovat. Spolu s vámi jsme prožili to nejhezčí období našich životů,“ popsali situaci kluci, když měli ještě naději v návrat.

Fanoušci doufají, že se s tím Vítek třeba ještě popere a na pódia se vrátí. Je však otázkou, zda zvládne koncertní prostředí a nepropadne opětovně drogám. Možná by bylo nejlepší, kdyby si později našel práci úplně mimo obor. Bylo by to pro něho menší riziko.