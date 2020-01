Zpověď Víti z Mandrage: Chci zpátky šťastnou tvář, pláču nad svojí existencí

Čím dál víc se spekuluje o tom, že za dočasným rozpadem kapely Mandrage stojí drogová závislost Vítka Starého, tedy jejich frontmana. Skupina sama přiznává, že zpěvák prochází těžkým obdobím a potřebuje čas. Co se ve skutečnosti děje však nikdo neví, ale lze to tak nějak vytušit z písničky Apolinář, kde Víťa popisuje, s jakými démony se potýká. Skoro to vypadá, jako kdyby to byla jeho osobní zpověď.