Zpěvák Sebastian dostal zprávu od Víti Navrátila: Nic hezkého v ní ale nebylo

Dobrý úmysl se setkal s negativním ohlasem. Když se vloni v únoru zpěvák Sebastian Navrátil rozhodl na koncertě kapely Mandrage zastoupit frontmana Víťu Starého, zřejmě netušil, co tím způsobí. Starému se totiž Sebastianova pomoc tak úplně nelíbila…

Dlouho připravované turné kapely Mandrage s názvem Dlouhej únor světlo světa nikdy nespatřilo. Tedy s výjimkou jediného koncertu, který se uskutečnil ve Fóru Karlín. Stalo se tak proto, že frontman kapely, Víťa Starý, oznámil, že kvůli osobním problémům turné neodzpívá. A neobjevil se ani na zmíněném koncertu ve Fóru Karlín. Tam ho v několika písních zastoupil zpěvák Sebastian Navrátil. Víťovi ale podle webu Expres nebylo zrovna po chutí, že místo něj zpívá někdo jiný.

Místo vděku studená sprcha

Víťa Starý tedy nelenil a Sebastionovi po koncertě poslal zprávu. Sebastian tak uvedl pro web Expres s tím, že si už úplně nepamatuje, co přesně ve zprávě stálo, ale je si jistý, že to nic hezkého nebylo. „Byla to výtka,” upřesnil zpěvák, který jen před rokem chtěl vytrhnout kapele Mandrage trn z paty.

„Mám ho všeobecně rád, i tu kapelu. Když jsme řešili, jestli to turné odjedeme a jestli bych to odzpíval celé, právě z těchto důvodů, že by se ho to mohlo dotknout, jsem to hodně řešil. Nemám zapotřebí ho nahrazovat, a navíc to ani nejde. Takže jsem říkal, že ne. Tohle mi přišlo v rámci toho, že tam zpívá víc zpěváků, v pohodě,” nechal se slyšet Sebastian, kterého k rozhodnutí vedly dobré úmysly.

Přiživovat se nechtěl

Velkými kamarády nikdy nebyli, přesto Sebastiana reakce Starého zaskočila. „Když jsme se potkali, pozdravili jsme se, ale že bych se s ním znal nějak dobře, to ne. Takže mě to trošku překvapilo, protože já jsem byl ten, kdo se na tom nechtěl přiživivat. Odpověděl jsem mu něco v tom směru. To už nereagoval,” řekl ještě Sebastian a popřál Starému, aby se mu dobře dařilo.

Víťa Starý po zrušení turné prakticky zmizel z očí veřejnosti. Stáhl se do ústraní, aby měl dostatek času a prostoru na boj se svými vnitřními démony. Podle všeho se ale z nejhoršího dostal. „Každého nás to nasměrovalo úplně jinam. Víťa… Víťa je v pohodě,” řekl podle eXtra v rozhovoru pro Showtime klávesista František Bořík loni v listopadu.

