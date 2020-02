Vzpoura fanoušků Mandrage: "Vítka jste potopili, sami berete drogy!"

"Že budeme muset skončit, k tomu jsem došel už v roce 2012, kdy byla situace dost podobná, akorát se nám podařilo Víťu přesvědčit, že by měl se sebou něco dělat. Kapela mu zařídila vše, co k tomu potřeboval, včetně odborné pomoci. Bohužel se to už tenkrát nesetkalo s úspěchem. Nicméně je docela prča, že jsme dokázali bulvár tahat za nos přes deset let. Kdybychom chtěli, tak to zazdíme znovu, akorát v kapele už z té situace panovala celková apatie a přenášelo se to na všechny, takže jsme si řekli, že nemá smysl s tím bojovat a půjdeme na porážku dobrovolně a se vším všudy." odhalil Bolan pro výše zmiňovaný deník šokující informace!

Odhalil tak, že Starý se závislostí bojuje mnoho let, včetně opakovaných pobytech v léčebně! Jelikož průšvihy zpěváka kapela zakrývala už moc dlouho, došla jim trpělivost.

Bolan také tvrdí, že Vítek má velmi malé šance se dát dohromady! Zbylí členové už frontmanovi nedůvěřují, v minulosti zklamal tolikrát, že je jejich rozhořčení zcela pochopitelné. Fanoušci kapely se ovšem dělí do dvou skupin, jedni jsou zděšeni a nemohou uvěřit vlastním očím a druhá část obviňuje z úpadku zpěváka právě kluky z Mandrage. Příběh se smutným koncem by se podle Pepy Bolana měl dostat do škol jako odstrašující případ!