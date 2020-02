Nejtěžší volba léčícího se Víta Starého z Mandrage: Zavrhne přátele nebo zemře!

„Člověk v takovém prostředí vydrží třeba měsíc nebo dva měsíce nebrat a pak přijde do prostředí, kde se ty drogy normálně berou a tam jsou lidé, co ho znají. Řeknou mu „ty přece nejsi závislý, to si klidně můžeš vzít“ a většinou ho přesvědčí a on do toho spadne znovu. Je to taková ta nekonečná pohádka. Pokud se toho člověk chce zbavit, musí se vyhnout tomu prostředí,“ apeluje Cimický.