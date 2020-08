Víťa Starý a Mandrage? Kapela se ozvala, démony už hájit nechce!

Kvůli rozpadu kapely Mandrage se ocitli její členové, i celý tvůrčí tým doslova ze dne na den bez práce! Pepa Bolan měl ale naštěstí záložní řemeslo, díky kterému dnes není bez příjmů.

Dredatý rebel se začal naplno věnovat profesi tatéra, která ho nejen baví, ale i naplňuje. Přes to ho ale rozpad Mandrage samozřejmě trápí.

"Je jasné, že mě to mrzí. Ale že bych si šel kvůli tomu támhle hodit větev, tak to úplně není. S fanoušky se stýkám nadále. Jelikož jak teď provozuju svou tatérnu, tak tam mi jich chodí hodně a stále se o tom bavíme," prozradil Bolan nedávno v rozhovoru pro COOLtalk. Fanoušci Mandrage, kteří stále věří v návrat kapely, by si ale měli nechat zajít chuť. Z reakcí kytaristy je totiž jasné, že tuto etapu již považuje nejen on za uzavřenou…