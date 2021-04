Víťa Starý je zpět: Abstinuje, našel si novou práci. Kamarádi na něj však kašlou

Většina fanoušků ho zavrhla. Po několika eskapádách od něj dali ruce pryč i přátelé a ve finále mu zbyla jen maminka. I to ale stačilo, aby se zpěvák kapely Mandrage dal dohromady. Bude se konat i návrat na scénu?

Víťa Starý nezvládl vrchol slávy a propadl démonům nazvaným drogy a alkohol. Nyní by měl být už v pořádku a chtěl by se vrátit zpět do normálního život. O tom, že se snaží, svědčí i jeho nová práce a abstinence.

Když měl Víťa peníze, měl i spoustu přátel a žen, které se kolem něj motaly. Nyní však zůstal sám a všichni, kterým platil večírky, půjčoval peníze či věnoval svůj čas, se na něj vykašlali.

Abstinuje a má novou práci

Nejhůř nesl to, že i přes svá slova do médií ho prý odsoudili i kolegové z kapely a jeho nejbližší přátelé. Nakonec to bylo možná ale i to, proč se sám zvedl ze dna a nyní úspěšně abstinuje a našel si i novou práci.

Říká se, že Starý také často půjčoval svým známým peníze a ti se nyní bojí, že by je mohl chtít zpět, proto se mu vyhýbají a dělají mrtvé brouky. Víťa se prý však nikoho konfrontovat nesnaží, pracuje v divadle a dokonce tam má i nové přátele. Zdá se, že se opět postavil na vlastní nohy a zase si uvědomuje, co je jeho náplň života.

Nejen, že pracuje a abstinuje, ale vypadá opět dobře. Což bude teď důležité, když už něžné pohlaví neoslní plnou peněženkou. Každopádně má jeho budoucí partnerka výhodu, že jí může zpívat soukromé koncerty do ouška. Přece jen to Víťa jistě nezapomněl!

Podpora na sociálních sítích

I jeho fanoušci si všimli, že vypadá mnohem lépe než před čase a vyjadřují mu podporu na sociálních sítích. Starého to těší a možná se časem i dočkáme návratu na pódia.

Jestli to však bude s kapelou Mandrage, to je ve hvězdách. Každý z členů se totiž momentálně živí něčím jiným a o návratu, i když je prý fanoušci stále prosí, neuvažují.

Na písničku Šrouby a matice se podívejte ve videu:

Zdroj: Youtube