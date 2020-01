Zpěvák Vít Starý z Mandrage: Drsná slova jeho přátel...

"Všichni ví dobře, co Vítek bere. Rychlá sláva ho naprosto zničila. Začínal na koksu, jenže to po čase bylo málo, tak přešel na pervitin. Je to levnější a stačí toho menší množství. Najednou se začal měnit před očima. Je mi to moc líto a doufám, že to zvládne," potvrdil naší redaktorce kamarád Starého šokující podrobnosti, které ovšem stejně všichni tušili.

Léčba na tak silné droze jako je pervitin může trvat měsíce, někdy i roky, záleží na vůli daného člověka. Vítek Starý by měl mít velikou motivaci vrátit se k muzice, o kterou díky závislosti přišel.

Všichni kolegové z branže se shodují, že je mladého muzikanta škoda a měl by se dát dokupy. I my přejeme Vítkovi hodně sil, aby se mu podařilo své démony porazit a mohl se brzy vrátit ke koncertování…