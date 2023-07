Milionové vzdělání princezny Vivien: Babiš za svou dceru platí enormní částky

Zdroj: Profimedia

Dcera bývalého premiéra Andreje Babiše oslavila již 22. narozeniny. S dojemným společným snímkem se pochlubila její matka Monika Babišová, která se nijak netají tím, že má s dcerou Vivien velice blízký vztah. Pohledná mladá dáma prožila celý svůj dosavadní život v luxusu, o kterém si většina jejích vrstevníků může nechat jen zdát. To zahrnuje nejlepší vzdělání, koně nebo nákupy v zahraničí na těch nejvěhlasnějších adresách.

Manželé Babišovi jsou toho názoru, že ze všeho nejdůležitější je kvalitní vzdělání. Proto dceru i syna Frederika umístili do prestižní soukromé Prague British International School, která vzdělává děti od školky až po maturitu. Ceny za vzdělání se pohybují ve statisícových částkách a většině lidí se z nich nejspíš protočí panenky.

Rok prvňáčka na této škole, která se od českého vzdělávacího systému v mnohém liší, stojí závratných 549 tisíc korun. Jak dítě roste, náklady na jeho vzdělávání se pochopitelně zvyšují, a tak za maturanta rodiče zaplatí dokonce 657 tisíc korun. Celková částka za školné od první třídy do maturity tak vychází na 7 milionů a 862 tisíc.

To ovšem nezahrnuje celou řadu dalších poplatků. Již jen za přihlášku do školy rodiče z peněženek musí vytáhnout 12 tisíc korun. Také za některé větší zkoušky nebo maturitu je potřeba zaplatit desetitisícové částky. Další náklady poté obstarají školní uniformy, pomůcky, stravování nebo školní autobus.

Po maturitě zamířila Vivien Babišová na studia do Španělska, která byla velmi pravděpodobně také velice nákladná. To ovšem stále není vše. Mladá dívka má totiž také záliby, při jejichž financování se její rodiče pořádně prohnou. Je členkou jezdeckého oddílu Čapí hnízdo a koním se věnuje velmi intenzivně. Jak tuší všichni, jejichž dcerky se rozhodly, že chtějí jezdit na koni, nejedná se rovněž o koníček pro chudé.

Kromě toho již od teenagerských let Vivien ráda jezdí s maminkou Monikou na nákupy do zahraničí. “S mámou se občas neshodneme, co zkombinovat. Ale při nákupech si s mamkou vzájemně radíme,” prozradila pro redakci Aha! již před lety jako patnáctiletá dívka s tím, že zatímco ona ráda utrácí tatínkovy peníze v Paříži, její matka upřednostňuje Londýn.

Nezdá se však, že by to jejím rodičům nějak zvlášť vadilo. Oba dva totiž své děti zbožňují a rádi se s nimi na sociálních sítích chlubí. Vivienne Babišová navíc začala pracovat v holdingu Agrofert, který sice Andrej Babiš oficiálně svěřil do svěřeneckého fondu, jedná se ale o jeho mnohaleté dílo.