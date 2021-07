Dcera Vivien radila Babišovi v OSN, Kateřina Zemanová pomohla na Hodonínsku

Jakmile jde o body u voličů, pak se politici vždycky snaží na svou stranu získat přízeň nových a nerozhodnutých občanů. K tomu jim často pomáhá tajný trumf, kterým jsou vlastní děti. V Americe se pro ně dokonce vžil název „první dcera“, který se postupem času dostal i k nám. Jak si ve svých neoficiálních funkcích vedou Kateřina Zemanová nebo Vivien Babišová?

První dcera ve většině případů nahrazuje chybějící první dámu. Stačí vzpomenout na Melanii Trump, manželku bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa, která se během jeho funkčního období spíše držela stranou veřejného života. Ke slovu se pak celkem logicky dostala dcera Ivanka, která se Trumpovi narodila v manželství s Češkou Ivanou rozenou Zelníčkovou.

Přítomnost dospělých dětí má přitom pro politiky spoustu dalších výhod. Nejen, že mohou poradit s tím, co by pro premiéry nebo prezidenty mohlo být obtížné nebo stresující, ale navíc jim přirozeně pomáhají získat oblibu u nejmladších voličů. Když měl například ministerský předseda Andrej Babiš promluvit na půdě OSN v New Yorku, angličtinu piloval právě s dcerou Vivien.

Kateřina Zemanová

Protože je prezident Miloš Zeman upoután na invalidní vozík a trápí ho řada zdravotních potíží, snaží se některé svoje pravomoce předat sedmadvacetileté dceři Kateřině. Ta se například nedávno vydala na Hodonínsko, které zasáhlo ničivé tornádo. Kromě toho prezidentova dcera pracuje pro Nadační fond Miloše Zemana, pro který fotila charitativní kalendář. Před pandemií Zemanová žila a studovala v Londýně, kam se ale za současné situace zatím vracet nehodlá. V jejím životě momentálně není žádný muž. „Někoho si určitě vyberu," prozradila Kateřina pro Super.

Vivien Babišová

O Vivien Babišové, dceři českého premiéra Andreje Babiše, mluví její matka jen v superlativech. „Dcera je velmi skromná a starostlivá. Jsem na ni pyšná, protože je velmi dobrá a šikovná studentka," uvedla letos Monika Babišová pro ZivotvCesku. Vivien studuje ve Španělsku, odkud se ale kvůli koronaviru vrátila do Česka. Svého otce nejčastěji reprezentuje při oficiálních příležitostech, přičemž sklízí pochvalné hlasy hlavně za výběr oblečení. Jednadvacetiletá studentka je zadaná, už nějakou dobu chodí s ruským přítelem Iljou Isupovem.

Ivanka Trump

Devětatřicetiletá Ivanka byla vždycky považována za nejoblíbenější dítě bývalého prezidenta Spojených států amerických Donalda Trumpa. Po nástupu do Bílého domu působila jako jeho poradkyně a stejnou pozici zastával i její manžel Jared Kushner. Když ale v listopadu loňského roku Donald Trump ve vobách prohrál, vztahy mezi ním a dcerou prý značně ochladly. Alespoň to podle Blesku tvrdí americká stanice CNN. Blízcí přátelé uvedli, že Ivance údajně vadí to, jak si její otec neustále stěžuje na výsledky prezidentského klání. „Ivanka zápasí s touhou otce obejmout a distancovat se od jeho lží spojených s výsledkem voleb," řekl zdroj americké televizi. Ivanka se navíc odmlčela na sociálních sítích, poslední příspěvky, které sdílela, se týkají očkování proti nemoci covid-19.

Jenna Bush

Když bývalý americký prezident George W. Bush nedávno oslavil 75. narozeniny, popsal neformální oslavy v době svého působení v Bílém domě pro stanici NBC. Rozhovor s ním vedla jeho dcera Jenna Bush, která v televizi pracuje jako moderátorka. Během uvolněné rozpravy Bush zavtipkoval, že jeho narozeniny už nejsou zdaleka tak bujaře oslavované jako za „starých časů". Pak ovšem dodal, že už ráno mu popřála všechno nejlepší jeho žena Laura a druhá dcera Barbara. Obě dívky, které jsou dvojčata, také kdysi plnily funkci prvních dcer.

Kinga Duda

Jediná dcera polského prezidenta Andrzeje Dudy Kinga je vystudovanou právničkou. A svému otci radila jako poradkyně v sociální oblasti se zaměřením na děti a mládež. I když letos z této funkce odešla, blízcí spolupracovníci polské hlavy státu si Kingu nemohli vynachválit. „Je to mimořádně kompetentní a velmi milá dívka. A zároveň ochotná učit se novým věcem. Udělala na mě velmi dobrý dojem," řekla podle deníku Blesk další prezidentova poradkyně Zofia Romaszewska.

Merit Steinmeier

Kancléřka Angela Merkelová sice děti nemá, německý prezident Frank-Walter Steinmeier je ale otcem dcery Merit Steinmeierové. Ta se narodila v roce 1996 a v Lipsku studuje arabistiku. Předtím žila s rodiči v Berlíně a trávila s nimi víkendy v domě v Braniborsku. Meritina rodina prožívala těžké chvíle v roce 2010, kdy se její otec z osobních důvodů dočasně vzdal politické kariéry. Aby zachránil svou těžce nemocnou manželku Elke, daroval jí svou ledvinu.