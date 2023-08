Zlomený Vízner skončil sám, životní lásky jeho nevěry nevydržely

Zdroj: Profimedia

Herec Oldřich Vízner byl vždy známým proutníkem a jeho postelí prošla celá řada žen. A i když měl ve svém životě hned několik velmi důležitých lásek, o všechny z nich svými nevěrami připravil. Nakonec tak zůstal úplně sám.

Oldřich Vízner měl kolem sebe vždy spoustu žen, které mu padaly k nohám. Několikrát se až po uši zamiloval, všechny jeho vztahy ale skončily fiaskem. A to hlavně kvůli jeho nevěrám, které si herec nedokázal odpustit ani v manželství. Ostatně i proto zůstal na stará kolena sám.

Drsný rozvod

Hercovou první velkou láskou byla jeho kolegyně Jana Šulcová. V manželství spolu strávili 20 let a z jejich lásky vzešly dvě krásné dcery. Pak ale přišla tvrdá rána. Vízner se totiž podle webu Prima Ženy zamiloval do herečky Evelyny Steimarové, kvůli které svou rodinu opustil. Šulcová byla z odchodu manžela na dně, a jak později přiznala, dokonce kvůli rozvodu na čas propadla alkoholu.

Vztah se Steimarovou ale neměl dlouhého trvání a stejně rychle, jako láska vznikla, také skončila. Známý proutník ale dlouho sám nepobyl a dal se dohromady s krásnou Zuzanou, s níž má dceru Viktorii. Ani tady ale životní štěstí nenašel a po letech Zuzanu opustil kvůli podstatně mladší herečce Vendulce Křížové.

Žádná mu nestačila

Zpočátku se zdálo, že Vendulka Křížová bude pro Víznera konečně tou pravou. Zplodili spolu tři děti a léta to vypadalo, že je jejich vztah zalitý slunce. Historie se ale později zopakovala. Stejně jako Šulcovou, i Křížkovou herec opustil po 20 letech.

Jistou dobu se podle Aha! proslýchalo, že se Vízner Křížové vzdal kvůli o šestačtyřicet let mladší ženě, to ale sám herec nikdy nepotvrdil. Jasné je nyní jen to, že žije sám v sociálním bytě v Hostivici, kde je odkázán na pomoc druhých. Pravděpodobně hlavně na svých 6 dětí a možná i bývalou partnerku Křížovou, se kterou se po rozchodu naučili fungovat alespoň jako přátelé.