Oldřich Vízner je na tom zle: Je o holi a žije v sociálním bytě!

Zdroj: Profimedia

Poslední rozloučení s Janou Šulcovou jejich společným dcerám pomáhal uspořádat, sám se ho ale zúčastnit nemohl. Za nepřítomností Oldřicha Víznera v motolské smuteční síni nebyly žádné složité osobní důvody, ale špatný zdravotní stav oblíbeného herce. Ten se podle informací tajného zdroje z pohřbu nechtěl vystavovat zvídavým otázkám na svůj zdravotní stav, a tak se raději zúčastnil teprve soukromého karu, který následoval po posledním rozloučení.

Redakce deníku Blesk zastihla Oldřicha Víznera na ulici chvíli před tím, než nasedl do auta a odjel. Toto krátké setkání nicméně vneslo světlo do toho, proč se herec nedostavil na poslední rozloučení se svou exmanželkou a matkou svých dcer Janou Šulcovou.

Vízner si sice barví vlasy a je tak znát, že se snaží o sebe dbát, nicméně jeho zdravotní stav není dobrý. Umělec působí velmi unaveně, znatelně zhubl a pohybuje se za pomoci hole. Do auta v Hostivici, kde bydlí, nasedl jako spolujezdec a je velmi pravděpodobné, že sám již řídit nemůže.

Kromě toho se Oldřich Vízner, kterého si diváci jistě pamatují z legendárního filmu Saturnin, v poslední době straní lidí. “Proto Olda nepřišel do motolského krematoria, kde bylo rozloučení s Janou. Nechtěl pohledy s otazníkem. A už vůbec ne někomu odpovídat, jak se má. Považuje to za svou soukromou věc,“ dozvěděl se deník Blesk od Víznerova blízkého přítele.

Pro rodiče chtěly Víznerovy dcery především klid

Před nechtěnou pozorností jej chrání také dcery Rozálie a Tereza, které se snaží přehnaný zájem o jeho osobu co nejvíce odstínit, aby měl jejich tatínek zasloužený klid. K tomu jistě přispívá také bydlení v Hostivici u Prahy, kde podle informací Blesku herec obývá sociální byt.

Podobné soukromí si Rozálie a Tereza přály před smrtí také pro svou maminku Janu Šulcovou, jak pro Kafe.cz uvedl její blízký kamarád, herec Pavel Nový. “V poslední době už jsme se nemohli vidět, protože na tom byla tak, že její dcery rozhodly, že už potřebuje klid. Takže to na to asi opravdu nebylo. Dokud jsme se ale vídali, tak na to si uchovávám skvělé vzpomínky,” prozradil poté, co vyšlo najevo, že se herečka odebrala na věčnost. Rodina Víznera a Šulcové je tak očividně velmi soudržná a za své členy se bije jako lev, kdykoli to některý z nich potřebuje.