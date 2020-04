Vladimír Čech? Tramp s přezdívkou Vejce... Co všechno jste o něm nevěděli

„Byla to škoda, a to je právě to, co mně ti lidé připomínají. Že ta změna byla naprosto nepochopitelná. Ani já to nechápal a dodnes nechápu. Byly to asi nějaké důvody, o kterých věděli jen ti lidé, kteří mě tehdy z toho pořadu vyhazovali," dodal.

Vladimír Čech, známý mezi trampy pod přezdívkou Vejce, byl ale také nerozlučně spjatý s postavou animovaného tygrovaného kocourka Garfielda, kterého daboval: „Jo, nedávno jsem dodaboval další díly. Ale není pravda, že by to lidé nevěděli, i Garfielda mi připomínají. Zaznamenali, že ho dělám, což je pro mě čest. Totiž Garfield, ať to bereme jak chceme, je svého druhu celebrita. Je krásný, že mohu takovou, byť animovanou, osobnost dabovat. Moc mě baví. Já ale nedaboval jen Garfielda, kdysi jsem se dabingu hodně věnoval. Dnes už jen příležitostně, té práce je mnohem méně, než jí bylo. Nadaboval jsem řadu rolí. Často se mi stane, že se koukám na film a najednou tam zazní můj hlas. Ale já už si vůbec nepamatuju, že jsem to daboval…"