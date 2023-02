Vladimír Dlouhý kašlal na rady lékařů i rodiny: Alkoholu holdoval i při rakovině

Zdroj: Profimedia

Herec Vladimír Dlouhý sklízel po pracovní stránce mnoho úspěchů, v osobním životě se ale potýkal s mnoha problémy. Tím největším byla závislost na alkoholu, bez kterého se nedokázal obejít ani ve chvíli, kdy mu lékaři sdělili tu nejhorší zprávu.

Zazářil například ve filmech jako Už zase skáču přes kaluže, S čerty nejsou žerty anebo v seriálu Arabela. Měl obrovské množství fanoušků, milující manželku i krásné děti. Přesto Vladimíru Dlouhému v životě přece jen něco chybělo. Jinak si nelze vysvětlit jeho velkou závislost na alkoholu. A právě ta jej nakonec stála život.

Dlouhodobé zdravotní problémy

Vladimír Dlouhý se léta léčil se žaludečními vředy, které se u něj podle Blesku začaly objevovat právě v důsledku nadměrné konzumace alkoholu. Lékaři mu sice přísně zakázali jakýkoliv alkohol a také kouření, herec ale na jejich rady a doporučení vůbec nedbal. A to ani přes to, že měl už jednou na mále. „Jednou mi dokonce prasknul vřed, a to jsem byl podle doktorů jen několik minut od smrti,” prohlásil kdysi v jednom z rozhovorů.

Lékaři jej tehdy sice zachránili, zdravotní problémy se ale začaly stupňovat. Žaludeční vředy mohou vyústit v rakovinu žaludku a přesně to Dlouhého nakonec potkalo.

Z nemocnice do hospody

Okolí se snažilo Dlouhému jeho popíjení rozmluvit. I jeho bratr Michal na něj zatlačil, vždy se ale se zlou potázal. „Dvakrát jsem s ním měl na tohle téma pohovor a dvakrát to skončilo tak, že jsme se porvali. Pak jsme spolu skoro tři čtvrtě roku nemluvili,” uvedl tenkrát pro Aha!. Vladimír Dlouhý měl ale svou hlavu a v pití dál pokračoval. I když mu lékaři diagnostikovali rakovinu žaludku, ke které se následně připojila i rakovina slinivky břišní, Dlouhý z nemocnice vždy pokračoval do své oblíbené hospůdky.

Nezodpovědné chování si nakonec vybralo tu největší daň. Vladimír Dlouhý zemřel ve věku pouhých 52 let. Zanechal po sobě tři děti a také svou manželku Petru Jungmanovou.