10 let od smrti Vladimíra Dlouhého: Ve svém životě by neměnil nic, říká vdova

„Začal těžký půlrok. Chtěla jsem mu pomoct, ale on sám si zvolil jinou cestu. Věděla jsem, že by ve svém životě neměnil nic, on žil tak, jak chtěl,“ popsala Jungmanová pro iDNES.cz, jak vypadal počátek roku 2009. To totiž herci lékaři oznámili, že má rakovinu.

,,Mirečku, doufám, že se i tam nahoře takhle neodolatelně usmíváš! Proč odcházejí ti nejvíc talentovaní, čistí a báječní lidé tak brzy? Na tuhle otázku asi odpověď nedostanu,“ napsala na sociální síť Markéta Hrubešová po jeho smrti.