Vladimír Mišík narozeniny slavit nebude: Ujdu sotva padesát metrů

Zdroj: Profimedia

Vladimír Mišík před nedávnem oslavil jubilejní 75. narozeniny, bujaré oslavy ale tentokrát vynechal. Hudebníka v poslední době trápí zdravotní problémy a jeho stav mu bohužel nedovoluje uspořádat koncert jako ohlédnutí za úspěšnou kariérou.

Vladimír Mišík oznámil konec kariéry již před rokem. V listopadu 2019 vydal ve spolupráci s producentem Petrem Ostrouchovem Vladimír Mišík velice úspěšné sólové album Jednou tě potkám, za které obdržel šest sošek Anděla, pak ale nečekaně z hudební branže odešel.

"Zatím jsme nevydali žádné oficiální prohlášení, protože se potřebujeme dohodnout se všemi promotéry koncertů na jejich zrušení. Na konci týdne vydáme prohlášení pro veřejnost. Mohu ale potvrdit, že Vladimír Mišík končí s koncertováním a důvody jsou ryze zdravotní. Každý koncert je pro něho velmi vysilující," potvrdil tehdy smutnou zprávu manažer zpěváka Šimon Kotek.

Fanoušci Mišíka se těšili, že by mohl ještě naposledy vystoupit u příležitosti svých kulatých narozenin, které oslavil 8. března, bohužel to ale zdravotní stav hvězdy nedovoluje.

Ujdu sotva padesát metrů

"Omlouvám se, ale už to bohužel koncertně nedám," sdělil smutně Vladimír Mišík v pořadu 7 pádů Honzy Dědka s tím, že lékaři mu koncertování nedoporučují.

"Lékaři při mých posledních vystoupeních měli zdvižená obočí, ani já jsem se necítil fyzicky ani psychicky dobře, když mi nebylo dobře a musel jsem na pódium," vysvětlil hudebník, proč odešel předčasně do důchodu. Z tohoto důvodu prý ani neplánuje žádnou oslavu. "Ujdu sotva padesát metrů, na svolání nějakého mejdanu nemám sílu," postěžoval si.

Mišík trpí astmatem, cukrovkou, artrózou a také hypokortikalismem, což je nemoc, při které nefungují nadledvinky. "Jsem na hydrokortyzónu, to znamená hormonální léčba, a to už pak dlouhodobě není dobré," přiznal umělec. I přes vážné zdravotní problémy bylo opustit hudební scénu pro Mišíka velice bolestivým rozhodnutím.

"Bylo to složité rozhodování po padesáti letech na scéně. Na jednu stranu se mi ulevilo, člověku není dobře, pak se přemáhá a není si jistý. Začal jsem si představovat, jaké by to bylo, kdybych ještě pořád pokračoval. Už by to nebylo důstojné," povzdechl si.

Úspěšná kariéra

Vladimír Mišík má za sebou dlouhou a úspěšnou hudební kariéru. Svou první kapelu Uragán založil jako student učiliště a hrál v ní na bicí. Po škole se skupina rozpadla a Vladimír Mišík se dostal do kapely Komety, kde se seznámil s Radimem Hladíkem, se kterým odešel do uskupení Fontána, později známí jako The Matadors.

Po vojně zpíval Mišík v orchestru Karla Duby a založil další kapelu New Force, která se ale v roce 1968 rozpadla. Krátkou dobu pak hrál na kytaru v George and Beatovens. Ve stejném roce ale s Radimem Hladíkem vznikl další projekt s názvem The Special Blue Effect (později Blue Effect).

Zpěvák pak prošel několika dalšími formacemi, než v roce 1974 založil asi nejzásadnější skupinu Etc…, se kterou vystupuje dodnes. Od roku 1976 s ní vydal více než deset studiových alb, několik kompilací a angažoval se v několika dalších projektech.