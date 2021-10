Sotva dojdu do kavárny, legendární zpěvák Vladimír Mišík bojuje s nepřízní osudu

Zdroj: Profimedia

Jakmile Vladimír Mišík letos na jaře oznámil, že kvůli zdravotním problémům už nebude vystupovat, paradoxně se mu udělalo lépe. I když muzikant se zpíváním před publikem opravdu nepočítá, dál píše a skládá hudbu. Výsledkem je nejnovější album Noční obraz, které dal dohromady s kolegou Petrem Ostrouchovem.

To, že se nedávno definitivně rozloučil s koncertováním, dokáže proslulý zpěvák a kytarista brát s nadhledem. "Nedá se nic dělat, když je člověku tak zle, že na to jeviště sotva vyleze, tak nemá cenu lámat to přes koleno," řekl pro ČTK Vladimír Mišík. Ten letos v březnu oslavil čtyřiasedmdesáté narozeniny a krátce na to ohlásil konec aktivní kariéry.

Rušili jsme jeden kšeft za druhým

Mišíka několik let trápí astma, a proto mu muzikantský důchod začal už před pandemií. "V tom roce jsme s kapelou Etc… měli asi jen pět koncertů, kvůli mému nedobrému zdravotnímu stavu jsme byli nuceni rušit jeden kšeft za druhým. Musím říct, že když jsem se odhlodlal s tím seknout, dost se mi ulevilo," popsal hudebník v rozhovoru pro Deník.

Jak oblíbený zpěvák přiznává, začal mít před časem navíc problémy s chůzí. "Sotva dojdu do kavárny a zpátky. To mi na mém důchodcování vadí asi nejvíc, já byl zvyklý i s hůlkou rázovat po okolí. Teď si musím každou chvíli sedat a popadám dech," vysvětlil Mišík. Ten si přesto odpočinek užívá, rád posedí s přáteli v hospůdce a doma se věnuje rodině nebo si čte.

Je proto obdivuhodné, že muzikant dokázal natočit další album po předchozí hitovce Jednou tě potkám. S ním Mišík posbíral neuvěřitelných šest cen Anděl, a strčil tak do kapsy celou českou hudební scénu. Ti, kteří Noční obraz už slyšeli, by se prý vůbec nedivili, kdyby album v dalším ročníku udělování hudebních cen znovu bodovalo.

Při práci na nových písničkách si Mišík s Petrem Ostrouchovem výborně sedl. "Když Petr viděl, že mi není hej, trochu jsme si popovídali, něco si poslechli a pak jsem prostě odjel domů do Prahy. Jindy se mi naopak podařilo nazpívat třeba dvě věci naráz a další písničku jsem aspoň ´nastřelil´ s tím, že ji doděláme příště," vysvětlil umělec pro Deník.

Básní je dost, pořád je co objevovat

"S Láďou je to inspirativní spolupráce, psát pro něho písničky je bonus ke všemu, co jsem dělal. Baví mě trefovat se mu na tělo, je to skvělý zážitek," uvedl Ostrouchov pro ČTK. Muzikanti na album přizvali Lenku Dusilovou, Roberta Křesťana nebo Lenku Novou.

Velkou roli na desce hrají zhudebněné básně, přičemž jeden text pochází od nedávno zesnulého skladatele a zpěváka Davida Stypky. "Myslel jsem, že mám svoji velkou knihovnu poezie pobranou, ale Petr začal nosit věci jako Skácela, kterého jsem tolik nečetl. Našel jsem ještě dva texty Václava Hraběte, básní je dost, pořád je co objevovat," doplnil Mišík.

Momentka z natáčení videoklipu k písni Jednou.