Vladimír Mišík: Hudebník už se na pódia nevrátí, ohlásil konec kariéry!

Vladimír Mišík se poslední měsíce potýkal se zhoršeným zdravotním stavem a to ho dovedlo k tomu, že skončil s koncertováním. Zprávu potvrdil deníku Právo manažer zpěváka Šimon Kotek.

Vladimír Mišík má za sebou dlouhou a úspěšnou hudební kariéru. Svou první kapelu Uragán založil jako student učiliště a hrál v ní na bicí. Po škole se skupina rozpadla a Vladimír Mišík se dostal do kapely Komety, kde se seznámil s Radimem Hladíkem, se kterým odešel do uskupení Fontána, později známí jako The Matadors.

Po vojně zpíval Mišík v orchestru Karla Duby a založil další kapelu New Force, která se ale v roce 1968 rozpadla. Krátkou dobu pak hrál na kytaru v George and Beatovens. Ve stejném roce ale s Radimem Hladíkem vznikl další projekt s názvem The Special Blue Effect (později Blue Effect).

Zpěvák pak prošel několika dalšími formacemi, než v roce 1974 založil asi nejzásadnější skupinu Etc…, se kterou vystupuje dodnes. Od roku 1976 s ní vydal více než deset studiových alb, několik kompilací a angažoval se v několika dalších projektech.

Poslední desku vydal Vladimír Mišík před dvěma lety, už tehdy pro něj bylo nahrávání náročné

V listopadu 2019 vydal ve spolupráci s producentem Petrem Ostrouchovem Vladimír Mišík velice úspěšné sólové album Jednou tě potkám, za které obdržel šest sošek Anděla.

Už tehdy měl ale zpěvák během natáčení potíže se zdravím. "Ano, poznám místa, která jsem nazpíval, když mi bylo špatně. Také si na ty chvíle pamatuji. Musel jsem si vždycky vzít nějaké tablety a třeba si dát i panáka, abych ze sebe ty party dostal. Slyším ale i místa, kterým můj hendikep docela sluší. Někdy jsem byl ve studiu tak unavený, že můj projev dostal zajímavý bluesový charakter," přiznal deníku Právo.

Jelikož se zdravotní stav Mišíka od té doby ještě zhoršil, rozhodl se zrušit nasmlouvané koncerty a ohlásit definitivní konec své kariéry.

Mišík ruší koncerty, na pódia návrat už neplánuje

"Zatím jsme nevydali žádné oficiální prohlášení, protože se potřebujeme dohodnout se všemi promotéry koncertů na jejich zrušení. Na konci týdne vydáme prohlášení pro veřejnost. Mohu ale potvrdit, že Vladimír Mišík končí s koncertováním a důvody jsou ryze zdravotní. Každý koncert je pro něho velmi vysilující," potvrdil smutnou zprávu manažer zpěváka Šimon Kotek.

Vladimír Mišík se navíc poslední dny strachuje o svého syna Adama, který skončil s vážnou infekcí v nemocnici a ochrnula mu půlka obličeje. Není divu, že se chce zpěvák v tuto chvíli raději stáhnout do ústraní.

Mišík za své poslední album získal šest Andělů

