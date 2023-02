Vladimír Polívka se nebojí ničeho: Kvůli roli udělal z několika lidí hlupáky

Zdroj: Profimedia

Populární herec Vladimír Polívka má na svém kontě mnoho významných rolí, díky kterým se dostal do povědomí široké veřejnosti a zajistil si zajímavé pracovní nabídky. Za jeho úspěchy ale rozhodně nestojí jen sympatická tvář, do svých rolí dává naprosto vše. A leckdy se na ně připravuje dost netradičním způsobem.

Vladimír Polívka, syn Bolka Polívky, momentálně patří k nejtalentovanějším a zároveň nejobsazovanějším českým hercům. Diváky si získal jak svou tváří, tak svým velkým talentem. Ve svých rolích exceluje hlavně proto, že se na ně vždy důkladně připravuje. A rozhodně je hercem, který je kvůli filmu schopen podstoupit leccos.

Několik lidí uvedl v omyl

V nové epizodě talkshow 7 pádů Honzy Dědka se Vladimír Polívka rozpovídal o tom, jak se například chystal na svou roli ve filmu Místa. Aby se mohl co nejvíc vžít do své role, na několik dní se odstěhoval z Prahy a rozhodl se žít zcela jiným životem.

„Já jsem byl necelé tři týdny v Ústí nad Labem v pronajaté garsonce. Tam jsem si oblékal oblečení, které se oblékala i ta postava. Pracoval jsem na benzíně každý den a chodil jsem večer do hospody. V té době mě ještě nikdo neznal a bylo to osvobozující. V té hospodě mě znali už jako Adama Šrámka (postava z filmu Místa, pozn. red.) a já jsem jim tam vyprávěl příběhy o tom tátovi z toho filmu. A takhle jsem tam žil,” prozradil Polívka, který se na tři týdny naprosto vžil do své role a vydával se za někoho úplně jiného.

Vyděsil kolemjdoucího

O několik let později se Vladimír Polívka připravoval na natáčení filmu Srdce na dlani, kde ztvárnil postavu, která je upoutaná na invalidní vozík. A tak ve volném čase sám trénoval jízdu na vozíku. „Jednou jsem takhle jel parkem a tak jsem se přehupoval, až jsem spadl na záda. A šel kolem chlapík se slečnou a začal mě vyděšeně zvedat ze země. A já jsem mu řekl, že to není potřeba, a normálně jsem vstal,” rozesmál celé publikum Vladimír Polívka s tím, že si dotyčný myslel, že je svědkem zázraku. Nakonec mu ale herec vše vysvětlil.