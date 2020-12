Vladimír Polívka se ve Slunečné neohřál, z nabídky snů si na zadek nesedl!

"Nedávno mi byla donesena televize do bytečku mojí přítelkyní. Obrovská plazma, je to doma největší věc, a teď jsem k tomu dostal k narozeninám playstation. Ten jsem neměl tak čtrnáct let a na tom jsem si opravdu ujel," překvapil Vladimír Polívka ve výše zmíněné talkshow.

"Když si chci něco pustit, zaměřím se na to, co si chci pustit, a pustím si to. My doma nemáme televizní programy. My máme jenom Netflix," vysvětlil sympaťák.

Evidentně má idol dívčích srdcí dostatek nabídek i v této pandemické době, jinak by lukrativní kšeft ve Slunečné tak lehce neopouštěl! Není divu, Polívka je skutečně fešák a má navíc obrovský herecký talent, proto se mu pracovní nabídky jen hrnou. Fanynky oblíbeného seriálu se tak budou muset v nových epizodách bez modrookého svůdníka obejít…