Vladimír Polívka rozžhavil fanynky: Zpívám si nahý u vaření v neexistující řeči

Vladimír Polívka patří aktuálně mezi nejúspěšnější herce své generace a jeho pracovní kalendář praská ve švech. O svém soukromí i pracovních zážitcích promluvil celkem bez okolků. Stud mu nic neříká.

Vladimír Polívka si na nedostatek práce rozhodně nemůže stěžovat. Herecké nabídky se mu hrnou ze všech stran a v poslední době si několikrát zahrál po boku Veroniky Žilkové.

"Ve vánočním příběhu hraje Veronika moji matku. Potom v jedné scéně to má na oko vypadat, že se obejmeme a že by to mohla být moje přítelkyně, ale je to přitom maje máma. To je hezký, že Veronika Žilková zezadu vypadá, jako moje přítelkyně," zavtipkoval Polívka v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

Syn Bolka Polívky a Chantal Poullain se mimo jiné rozpovídal i o své sběratelské vášni, kterou ale kvůli nedostatku prostoru prý musí trochu krotit.

3+1, padesátikilový pes a ženská

"Zas tak veliký byteček nemám. Je to 3+1, plus piáno, dva gauče, stůl jeden, druhej, a ze sta metrů máš šedesát. Do toho padesátikilový pes, ženská…," popsal charismatický herec své bydlení.

"Jednou o mně napsali, že si doma schovávám symboly nacismu. Já jsem si totiž nechal na míru šitou nacistickou uniformu, kterou jsem si odnesl z natáčení. Nebo mám taky schovaný tenisky z filmu Ženy v běhu," vysvětlil Polívka, jaké předměty si doma shromažďuje.

"Přistihl jsem se, jak vařím v kuchyni nahý a u toho si zpívám písničku neexistující řečí, která připomíná arabštinu," pobavil Vladimír moderátora Honzu Dědka.

Vladimír Polívka je na roztrhání a jde z role do role