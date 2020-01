Legendární Vladimír Pucholt: Zklamání a zármutek kvůli tomu, co udělal!

O tom, že by se i v zahraničí živil herectvím, neuvažoval. „Já ve čtyřiadvaceti letech věděl, že to, co jsem mohl říct tou zkušeností mladého člověka, jsem už řekl, a dál by to bylo jenom opakování. Málo lidí si uvědomuje, jaký je nápor, když se stanete známým hercem, jak jste odtržen od pramenů, co k tomu herectví potřebujete. Bylo to takové, to je ten a ten, pro toho je možné to udělat," přiznal.