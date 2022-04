Putin si o svém dětství vymýšlí. Ozvala se žena, která je prý jeho pravou matkou

Zdroj: Profimedia.CZ

"Nikomu nic nechceme vnucovat násilím… Ukrajinci jsou neonacisté, tajně vyvíjejí biologické zbraně a to divadlo si podminovali sami…" Vladimir Putin od začátku ruské invaze na Ukrajinu vypouští z úst jednu lež za druhou. Vypouštěl je i dříve, ale teprve nyní je každému jasné, že mu nemůžeme věřit ani nos mezi očima. Pochybný je dokonce i tklivý popis jeho dětských let.

Podle své oficiální autobiografie se Putin narodil 7. října roku 1952 v Leningradě. Jeho matka Marie Ivanovna pracovala v továrně a otec byl vysloužilý voják, kterého za války těžce zranila střepina granátu. Putinovi starší bratři zemřeli v raném dětství - Oleg hned krátce po narození, Viktor během obléhání Leningradu.

Když se však historikové ponořili do podrobností a porovnali je se vzpomínkami, které Putin sem tam zmínil v různých rozhovorech, našli v nich nesrovnalosti. Například druhorozený bratr Viktor se měl narodit "v průběhu 30. let", v době úmrtí (1942) mu však měly být pouhé dva roky, nebo dokonce jen jeden rok. Příčinou smrti mohl být záškrt, ale také hlad. Podle jedné verze se ho rodiče marně snažili zachránit, podle verze druhé jim byl odebrán do sirotčince, kde měl dle mínění úřadů vyšší šanci přežít.

Příběh je to v každém případě natolik tragický, že si ho nikdo nedovolí zpochybnit. Mnohé rodiny si prošly stejnou bolestí. Proč by si Putin vymýšlel?

Vladimir Putin ve svých 10 letechZdroj: Profimedia.CZ

Dva chlapci stejného jména?

Normálního člověka by to nenapadlo, ale v případě prezidenta Ruska by se důvod našel. Původ a rodinné zázemí hrály významnou roli už u politiků Sovětského svazu, v jehož mentalitě Putin zamrzl. Dojemná historka o trpící mamince a udatném otci vzbuzuje sympatie a nenechává nikoho na pochybách, že je prezident opravdovým mužem z lidu a kovaným Rusem. Jak by to vypadalo, kdyby se byl narodil třeba v Gruzii a jeho otec byl neznámý?

Přesně taková spekulace se vynořila už v roce 1999, kdy nastoupil do funkce premiéra. Jistá Vera Putinova ho viděla v televizi a poznala v něm svého syna, kterého kdysi poslala k prarodičům a už o něm více neslyšela. Vera sice byla původem Ruska, ale celý život prožila v gruzínské vesničce Metekhi. Zde také malý Vladimir Putin chodil do školy, o čemž existují písemné záznamy. Ovšem, mohlo jít jen o shodu jmen.

Podobností je ale více. Vera podle svých slov porodila syna dne 7. října roku 1950 - jde o stejné datum, jaké Putin uvádí ve svém životopise, liší se jen rok. Gruzínský Vladimir prý miloval judo a rybaření, což jsou koníčky, jimiž proslul i ruský prezident. "Ve třídě byl mezi chlapci nejmenší, ale ve všem chtěl být nejlepší," vzpomínala Vera, která prý Vladimira měla se ženatým mužem, a tak mu dala svoje příjmení.

Od prarodičů do náhradní péče

Později si našla nového partnera, se kterým její syn nevycházel v dobrém. Na konci 50. let se krize vyhrotila a Vladimir se odstěhoval k prarodičům do Ocheru. Od té doby ztratil s matkou spojení. Vera usoudila, že ho adoptovala neznámá rodina z Leningradu.

Marie Putinova se synem Vladimirem - fotografie má vyvrátit tvrzení, že byl Putin adoptován až ve svých 10 letech. Otázkou však je, zda snímek skutečně zachycuje Marii Putinovu.Zdroj: Profimedia.CZ

Není pochyb o tom, že se tento příběh ruskému prezidentovi "do krámu" ani trochu nehodí. Znamenalo by to například, že v roce 2008 při invazi do Gruzie nechal bombardovat krajinu svého dětství. "Bývala jsem hrdá na to, že mám syna, který se stal prezidentem Ruska. Ale jak začala válka, jen se za něj stydím," prohlásila tehdy Vera Putina.

Přesto ji mrzelo, že se k ní syn nezná. Její dům prý dokonce navštívili agenti tajné policie a sebrali jí všechny rodinné fotografie. Vyhrožovali i bývalé Vladimirově učitelce. Několik novinářů, kteří v Gruzii pátrali po Putinových kořenech, záhadně zmizelo nebo byli zavražděni. Podivnou kauzu shrnuje krátký dokument v angličtině, ve kterém hovoří i sama Vera Putina:

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.express.co.uk, www.grunge.com, en.wikipedia.org