Psycholog o Putinovi: Následky svého rozhodnutí zřejmě podceňoval

Zdroj: Profimedia

Válka mezi Ruskem a Ukrajinou stále pokračuje. Nepochopitelný krok, ke kterému se uchýlil ruský prezident Vladimir Putin, nechápe veřejnost ani odborníci. Následky jednoho rozhodnutí ovlivnily celý svět. Podle známého psychologa Jeronýma Klimeše si ani sám Putin nedovedl představit, co vlastně způsobí.

Porucha osobnosti

Podle Klimeše netrpí Putin psychiatrickou diagnózou, která by mu bránila ve zdravém úsudku či v rozhodování: „Nemá tedy ani schizofrenii, ani demenci, není "šílenec". Na místě je ale předpokládat, že má poruchu osobnosti jako většina vrcholových politiků. Následky svého rozhodnutí zřejmě podceňoval. Počítal s tím, že za pár dnů bude Ukrajina jeho. Putin tvrdě narazil i u domácích občanů. Pocítil už jisté rozčarování, když mu část ruského lidu začala dávat najevo, že jim bezdůvodně zabíjí jejich syny ve válce, která nebyla třeba a ze které bude mít Rusko tak jako tak jen z ostudy kabát.“

Selhání

Z pohledu psychologa mu ego nedovolí teď v boji skončit, protože cítí, že ještě nevyčerpal všechny své možnosti. „Kdyby teď skončil, část jeho lidí by ho považovala za slabocha, který se předčasně vzdal. Přesto, i když Rusko zvítězí, zůstane mu v očích celého světa jen nálepka agresora a tyrana, který bezdůvodně zabil tisíce vlastních i cizích lidí. Tento obraz se ještě zhorší, pokud vítězství bude upachtěné či neúplné. Velmoc jako Rusko se navíc představí všem svým vazalům jako kolos na hliněných nohou, kterého dokázala udržet v šachu celé dny či týdny bezvýznamná Ukrajina. Ukrajina dnes už nemůže prohrát. I když ji Rusové rozestřílí na cimpr campr zůstane jí pel morálního vítěze.“

Nátlak na vojáky i Zelenského

Klimeš se zaměřil i na hrdinu Zelenského: „Situace všech kolem něho je nezáviděníhodná. Zelenskému a ukrajinským elitám jde doslova o život, ať válka dopadne jakkoliv. Podobně ruští vojáci nemají na vybranou, kdo není ochoten vraždit cizí, bude zavražděn vlastními spolubojovníky. Přesto je budou po válce trápit výčitky svědomí. Rusko je nejednotné - vaří to v kabinetní politice, nespokojené veřejné mínění se daří potlačovat jen s obtížemi. Touha po vojenské slávě a po velké tečce, kterou chtěl Putin zanechat po své vládě, se dnes rozplývá do trapnosti. Rusy zostudil před zraky celého světa. Už nejsou osvoboditeli z druhé světové války - představili se jako agresoři, kteří jsou nebezpeční svým pokojným sousedům i vlastním občanům. Rusko v Evropě převzalo černého Petra po nacistickém Německu. Za to Putinovi mauzoleum opravdu nikdo nepostaví,“ dodal na závěr.