Vladimír Ráž měl děsivé tajemství: Přišel o to nejcennější!

„Měla jsem k dětem hlídání, tak jsem se dost brzy po narození druhého syna vrátila do práce. Večer jsem odešla do divadla. Když jsem se vrátila, David už nedýchal. Později mi řekli, že šlo o náhlé úmrtí kojence,“ prozradila po letech Myšková to nejhorší drama a bolest, co kdy v životě zažila v cyklu Příběhy domů slavných i zapomenutých.