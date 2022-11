Vladimír Růžička a jeho Marie čelili mnoha překážkám: O lásku museli bojovat

Zdroj: Dominik Bakeš / CNC / Profimedia

Když se v roce 2016 dal hokejový trenér dohromady s podstatně mladší tanečnicí Marií, veřejnost jim lásku nepřála. Oba čelili vlně kritiky, se kterou se čas od času setkávají i dnes. Z hanlivých komentářů si ale nic nedělají a společně kráčejí více než pět let za svým štěstím.

Hokejový trenér Vladimír Růžička a jeho manželka Marie letos v červnu oslavili páté výročí svatby a jejich láska nadále vzkvétá. Společně s jejich dcerou Lejlou tvoří spokojenou rodinu a z nenávistných reakcí některých lidí si nic nedělají. Vladimír a Marie toho ale spolu museli přetrpět už opravdu mnoho.

Děti jej odsoudily

Vladimír Růžička byl dříve ženatý se svou manželkou Evou. Svazek měl ale ten nejsmutnější konec, když Eva, se kterou měl hokejista dva potomky, v roce 2016 zemřela. Krátce po smrti manželky se podle Aha! Růžička seznámil na diskotéce právě s podstatně mladší Marií, která se živila jako tanečnice. Slovo dalo slovo a dvojice brzy na to začala tvořit pár. To se ale nelíbilo veřejnosti ani dětem Růžičky.

„No, není to žádná paráda, co si budeme povídat. Nemůžu říct, že by mě to nechávalo chladným, jsou to proboha moje děti! Dcera to bere trochu líp, se synem je to horší. Na druhou stranu, je to můj život a děti mně nemůžou říkat, co smím a co ne,” řekl rázně před lety Růžička v magazínu Téma.

Obětí kritiky

Přestože jsou spolu manželé už několik let, stále se čas od času najde někdo, kdo má potřebu do jejich lásky kopnout. Nejvíce to odnáší ale Marie. Té už ale jednoho dne došla trpělivost „Udělali ze mě zlatokopku a lehkou děvu. Všichni máme nějakou minulost. Já se nemám za co stydět. Bylo to tak a Vláďa to věděl od začátku. Nic jsem mu netajila a do všeho jsme šli po hlavě. Takže pro mě je důležité to, že jemu to nevadí,” hájila se Marie podle iDNES v jednom z rozhovorů.

Ta často čelí urážkám i za svou vizáž. I na to má ale odpověď. „Každý má přece nějaký vzhled. Každý má rád něco jiného a každý je svým způsobem krásný. Ale to přece nevypovídá o tom, jaký je uvnitř. Nejdůležitější je být zdravý, šťastný, být milován a milovat,” snažila se motivovat na sociální síti všechny.