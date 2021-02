Vlaďka Erbová po dlouhé době promluvila: Rok samoty jí otevřel oči!

Vlaďka Erbová v minulosti prošla nejednou životní zkouškou. Dvojnásobná maminka prodělala rakovinu a zažila i několik velikých zklamání v lásce. Dnes je už přes rok bez partnera a do nového vztahu se zatím rozhodně nežene.

Vlaďka Erbová se poslední dva roky drží od médií stranou a nedává žádné rozhovoru. Důvodem jsou její dvě děti, které se kvůli slavné mamince stávaly čím dál častěji terčem šikany.

"Moc rozhovorů už nedávám. Nechci, aby můj život žily i mé děti, které si ho samy nevybraly. Školní prostředí je pro moje děti navíc velmi kruté. Kvůli jejich příjmení a předsudkům, které se k němu vztahují, je to někdy obtížné. Občas se samozřejmě najde nějaké děcko, které má potřebu ventilovat ve třídě, co si přečetlo, nebo co slyšelo od rodičů doma," přiznala modelka v pořadu Život ve hvězdách.

Otcem mladšího syna Marcuse je fotbalista Tomáš Řepka a starší dceru Viktorii má Erbová s hokejistou Zdeňkem Bahenským, dalšího sportovce už ale do rodiny prý dvojnásobná maminka rozhodně nechce.

Po rozchodu s Michalem Gulašim potřebovala Erbová pauzu

Poslední vztah Vlaďky Erbové s Michalem Gulašim byl pro ni náročný a doprovázely ho různé mediální skandály. Možná i proto se modelka rozhodla, že si dá chvilku od mužů pauzu.

"Já jsem šla vždycky ze vztahu do vztahu, což byla asi chyba. Každý můj nový vztah žil trochu minulostí. Teď žiji konečně sama se sebou. Čeká mě teď takové hezké výročí. Už to bude rok, co jsem sama. A musím říct, že to byl nejhezčí rok mého života. Nepamatuji si, kdy předtím mi mamka řekla, ať si zajdu ven s holkama a nemusela jsem u toho koukat na hodinky a nemusela spěchat pro chlapa vařit večeři. Je to moc příjemné," pochvaluje si Erbová single život.

Rozchod s Gulašim byl pro Erbovou psychicky vyčerpávající, dokonce musela navštívit odbornou pomoc psychoterapeuta, aby se znovu postavila na nohy. "Když spadnete kvůli nějaké životní situaci na zem, máte pocit, že jste strašně slabí a že se vám vše rozbilo a rozpadlo jako pomyslný domeček z karet. V tomhle stavu pak najdete někdy tu sílu, o které ani nevíte, že ji máte. Na psychoterapii jsem se naučila filtrovat lži, které o mně kolují v médiích" tvrdí vnadná kráska, která se po rozpadu posledního vztahu vrátila do Brna ke své profesi nehtařky.

Novému vztahu se Vlaďka Erbová nebrání, minulosti také nelituje

"Láska je však mocná. Ta vás zavede na různé cesty a do různých životních zkoušek. Žádného svého předchozího vztahu nelituji. Mám děti z lásky a ze stejného důvodu jsem se také vdávala. I můj poslední vztah byl pro mě obrovská láska. Žádnou maketu budoucího muže si nesimuluji. To musí přijít samo," říká Vlaďka Erbová a s úsměvem dodává, že další přítel už by nemusel být sportovec.

Jedna věc ale na rozchodu s Gulašim byla pro Erbovou pozitivní, udobřila se s otcem své dcery, Zdeňkem Bahenským. Rodiče Viktorie dokáží společně trávit čas a podnikají dokonce výlety.

Ačkoliv by fanoušci rádi viděli Erbovou s Bahenským pohromadě jako pár, jejich vztah je čistě přátelský. Nezbývá než modelce popřát mnoho štěstí a snad brzy potká toho pravého.